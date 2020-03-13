"Шахтер" сделал широкий шаг к четвертьфиналу Лиги Европы
"Горняки" в гостях одолели "Вольфсбург".
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" играл на пустой "Фольксваген-Арене" против "Вольфсбурга" и добился победы с оптимистичным счетом 2:1.
В матче с двумя назначенными и нереализованными пенальти счет на 17-й минуте открыл Жуниор Мораес – 0:1.
Спустя 5 минут у "горняков" был реальный шанс удвоить свое преимущество, но Виктор Коваленко неубедительно исполнил 11-метровый и голкипер намертво забрал мяч.
На последней минуте первого тайма аналогичным шансом не воспользовался "Вольфсбург" - Вут Вегхорст пробил мимо с "точки".
Однако уже в дебюте второй половины матча хозяева счет сравняли – 1:1.
И все же последнее слово было за "горняками". После розыгрыша стандарта лучше всех подсуетился Маркос Антонио и принес "Шахтеру" важную победу – 1:2.
Через неделю состоится ответный поединок.