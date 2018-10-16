Как девушки отправили в нокдаун пресс-секретаря сборной Украины: видео

Курьёзный инцидент произошёл на кортах "Superior Golf & Spa Resort", харьковской резиденции сборной Украины.

Евгений Коноплянка и Александр Караваев решили скоротать свободное время за игрой в теннисбол, взяв в соперники представителей женской сборной Ольгу Овдийчук и Надежду Хаванскую.

Девушки уступили своим визави, после чего были вынуждены исполнить желание Коноплянки и Караваева. Никто даже не мог предположить, что шуточный бейсбольный удар гигантским мячом ознаменуется... травмой пресс-атташе национальной команды Александра Гливинского.

К чести нашего коллеги, он не только оправился от удара, но и с юмором прокомментировал данный инцидент.

Напомним, что уже завтра, 16-го октября, в Харькове состоится поединок группового раунда Лиги наций между сборными Украины и Чехии.




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