Три нокдауни за бій: кривдник Джошуа здобув яскраву перемогу і став претендентом на титул чемпіона світу

У ніч із 4 на 5 вересня у Лос-Анджелесі відбувся великий вечір боксу, головною подією якого став бій за участю колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Енді Руїса.

Американський боксер зустрічався з кубинцем Луїсом Ортісом, а на кону було звання претендента на пояс чемпіона світу за версією WBC, яким володіє Тайсон Ф'юрі.

Руїс відправив суперника в нокдаун двічі у другому раунді, а потім знову потряс кубинця у сьомому. Ортіс вставав і зрештою зумів протриматися до фінального гонгу.

Судді одностайним рішенням віддали перемогу Руїсу: 113-112, 114-111, 114-111.

Відеоогляд бою

Тепер на рахунку Енді Руїса 35 перемог (22 – нокаутом) за двох поразок.

32-річний американець свій головний бій провів у 2019 році, коли сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа і відібрав у нього всі титули. Потім британець переміг у реванші та повернув пояси.