Александр УСИК: "Такие бои входят в историю"

Накануне финального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между чемпионами мира по версиям WBC/WBO Александром Усиком (14-0-0, 11 КО) и WBA/IBF Муратом Гассиевым (26-0-0, 19 КО) в рамках приуроченной к этому событию медиа-недели в Москве должна была состояться открытая тренировка.
Фото Александр УСИК: "Такие бои входят в историю"
Александр Усик. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
 
Гассиев вышел на ринг, размялся, провел бой с тенью и побоксировал на лапах. Потом пришла очередь то же самое продемонстрировать Усику.
 
Он поклонился болельщикам и... спустился с ринга.
 
- Я посетил открытую тренировку, поприветствовал собравшихся зрителей, немного пообщался с представителями СМИ, - рассказал Александр в интервью изданию FightNews. - Почему ничего не показал? Так решил. Решил, что сегодня бокса не будет. Бокс будет в субботу. Нужно сделать так, чтобы к субботе болельщики максимально проголодались за боксом. А в бою я уже покажу все, на что горазд.
 
На вопрос не ожидает ли он необъективного к себе отношения со стороны судей, Александр ответил:
 
- Я приехал боксировать. Провел великолепный сбор и в принципе никогда не надеюсь на судей, а только на Всевышнего и самого себя. Приехал с отличным настроением. Нас хорошо разместили, отличная погода. Люди хорошо встретили. Большая благодарность всем и большое уважение к сопернику. В субботу будет очень хороший и долгожданный бой.
 
Мне без разницы, где выступать. Главное, чтобы бои такого уровня и масштаба вообще организовывались и проводились, - подчеркнул Усик. - А где именно - вообще не имеет значения. Зрителям нужно ждать хорошего поединка, потому что в ринг выходят два классных и титулованных спортсмена. И такие бои входят в историю. На данный момент это самый важный мой поединок. Дай Бог, чтобы этот бой состоялся. Есть ли вероятность, что он не состоится? Не знаю...
 
Кстати, стали известный арбитры поединка Усик - Гассиев. 
 
Рефери в ринге - американец Селестино Руис, представитель WBO. Он, начиная с 2007 года, отсудил более 250 боев профессионалов, из которых 15 - титульных. 
 
В состав тройки судей-оценщиков входят: американка Робин Тейлор (лицензирована от IBF), ее соотечественник Мауро ди Фиоре (от WBC), бельгиец Филиппе Вербке (от WBA).
 
Если по мнению трех судей будет зафиксирована ничья, то решающее слово станет за четвертым - Йорком Милке из Германии (от WBO).
 
А еще отметим, что на бой в Москву, чтобы поддержать своего закадычного друга и кума Александра Усика, приедет Василий Ломаченко.
 
Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине


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