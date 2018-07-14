"Ювентус" за один день продал полмиллиона футболок Роналду

Криштиану Роналду лишь несколько дней, как официально перешел в "Ювентус"

Фото: it.sports.yahoo.com

Криштиану Роналду с первого официального дня своего пребывания в стане "Старой синьоры" стал "отбивать" средства, потраченные на него туринским клубом.

По информации Yahoo Sports Italia, "Ювентус" за один день продал 520 тыс. футболок с его именем. Они были доступны для покупки спустя пару часов после того, как о переходе было официально объявлено.

Известно, что 20 тыс. футболок были приобретены в официальных магазинах "Ювентуса" и технического спонсора туринцев - Adidas. Однако большая часть (500 тыс.) были заказаны онлайн.

Тем самым, "Ювентус" уже вернул часть трансфера Роналду, за который клуб заплатил Реалу 112 млн евро. Оригинальную версию футболки можно было приобрести от 89 до 104 евро.

В итоге, доход туринцев от продаж футболок с именем Роналду составил около 50 млн евро.

С учетом того, что клуб, обычно, имеет в таком разделе мерчендайзинга прибыль в размере 3%, получается, что "Ювентус" от этой финансовой операции только за один день заработал 1,5 млн евро, что составляет 1,3% от суммы трансфера португальца.

Отметим, Ронаду будет представлен в качестве игрока туринцев в понедельник, 16 июля.


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