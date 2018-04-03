Икер Касильяс провел 1000-й матч в карьере

Матч 28-го тура чемпионата Португалии с «Белененсешем» (0:2) стал 1000-м в карьере на высшем уровне для голкипера «Порту» Икера Касильяса. Из этих встреч 725 поединков вратарь провёл за «Реал», 108 – за «Порту», ещё 167 – за сборную Испании. В 385 матчах Касильяс отстоял на ноль.

Официальный аккаунт «Порту» в Твиттере опубликовал видео с поздравлениями своему голкиперу от стража ворот туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона

«Я хотел бы выразить тебе свои искренние поздравления. Ты можешь гордиться тем, что покорил такую отметку. Очевидно, когда кто-то сыграл 1000 матчей, это значит, что прошло уже много времени, и, возможно, сейчас у тебя больше морщин, но по-настоящему важно, что, выходя на поле, ты показываешь, что по-прежнему можешь соревноваться с 20-летними игроками. В конце концов, настоящая молодость – это то, что находится внутри и что проносится с нами через всю жизнь. Поздравляю и обнимаю, Джиджи», — сказал Буффон.

Напомним, что Икер Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. В нынешнем сезоне голкипер провёл 15 матчей в португальской Примейре.


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