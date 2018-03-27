Уайлдер и Джошуа не встретятся в этом году

Промоутер американского боксера Деонтея Уайлдера - Лу Ди Белла разочаровал фанатов, которые надеялись в этом году увидеть поединок с британцем Энтони Джошуа. По словам промоутера, который занимается делами чемпиона WBC в супертяжелом весе, указанный объединительный поединок не состоится раньше 2019 года, даже если Джошуа успешно пройдет в выходные Джозефа Паркера.

"Я не думаю, что Уайлдер и Джошуа будут сражаться после матча Энтони с Джозефом Паркером, - заявил Ди Белла перед ESPN. - "Более реальная дата - в начале 2019 года. Хотя Уайлдер готов сражаться с Джошуа и сейчас. У нас нет следующего соперника. Деонтей Уайлдер готов и доступен. Я надеюсь, что Джошуа станет следующим соперником, но все же думаю, что бой скорее состоится в 2019 году".

Ди Белла также считает, что лучшим местом для проведения поединка, в котором определится первый за много лет абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, стал бы Лас Вегас: "Это будут огромные деньги, поскольку Лас Вегас — игровой центр и отели стремятся привлечь крупных игроков. Для британских фанатов Джошуа будет отличная возможность для путешествия. Британцам всегда нравилось приезжать в Вегас, и здесь можно установить такие цены на билеты, как нигде в другом месте".


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