"Інший рівень": Ломаченко вперше прокоментував перемогу Усика у реванші проти Джошуа

Боксер дав короткий коментар.

Українець здобув другу перемогу над британцем
© Sky Sports

Колишній чемпіон світу у легкій вазі українець Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) коротко прокоментував перемогу Олександра Усика (20-0, 13 КО) у другому поєдинку проти британця Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

"Джошуа трохи змінив стратегію. Але це йому не допомогло, тому що Усик – інший рівень. Я хочу бачити наступним зелений пояс WBC, суперник не має значення", – цитує Ломаченка BoxingScene з посиланням на інтерв'ю Fight Hub TV.

Нагадаємо, Усик переміг Джошуа в реванші роздільним рішенням суддів та захистив свої титули. Також українець виборов вакантний пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring.

Усик став першим боксером в історії, який ставав володарем цього титулу у двох вагових категоріях.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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