Реванш Усик - Джошуа визнано боєм року за версією WBO

Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала реванш між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) боєм року.

Нагадаємо, Олександр Усик 20 серпня роздільним рішенням суддів переміг у реванші Ентоні Джошуа та захистив свої титули. Бій проходив у Джідді (Саудівська Аравія).

Перший бій у вересні минулого року у Лондоні завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів.

Зазначимо, що також у реванші український боксер завоював пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring. Усик став першим боксером в історії, який ставав володарем цього титулу у двох вагових категоріях.