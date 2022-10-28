Реванш Усик - Джошуа визнано боєм року за версією WBO

Українець виграв і другий поєдинок.

Реванш Усик - Джошуа визнано боєм року за версією WBO
Усик захистив титули
© twitter.com/MatchroomBoxing

Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала реванш між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) боєм року.

Нагадаємо, Олександр Усик 20 серпня роздільним рішенням суддів переміг у реванші Ентоні Джошуа та захистив свої титули. Бій проходив у Джідді (Саудівська Аравія).

Перший бій у вересні минулого року у Лондоні завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів.

Зазначимо, що також у реванші український боксер завоював пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring. Усик став першим боксером в історії, який ставав володарем цього титулу у двох вагових категоріях.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
WTA не планує відстороняти російську тенісистку, яка підтримує війну в УкраїніWTA не планує відстороняти російську тенісистку, яка підтримує війну в Україні
Усика визнано боксером року за версією Всесвітньої боксерської організаціїУсика визнано боксером року за версією Всесвітньої боксерської організації
Ліга чемпіонів: усі результати дня 25 жовтняЛіга чемпіонів: усі результати дня 25 жовтня
Україна здобула друге золото на чемпіонаті світу з кульової стрільбиУкраїна здобула друге золото на чемпіонаті світу з кульової стрільби
Український клуб стартував із розгромної перемоги у Лізі чемпіонів з футзалуУкраїнський клуб стартував із розгромної перемоги у Лізі чемпіонів з футзалу
Блок рекламы


Похожие новости
"Динамо" зіграло внічию з кіпріотами та вилетіло з єврокубків"Динамо" зіграло внічию з кіпріотами та вилетіло з єврокубків
Усика визнано боксером року за версією Всесвітньої боксерської організаціїУсика визнано боксером року за версією Всесвітньої боксерської організації
Усик отримав спеціальний пояс, присвячений УкраїніУсик отримав спеціальний пояс, присвячений Україні
Чемпіон світу Ф'юрі проведе бій проти колишнього суперника УсикаЧемпіон світу Ф'юрі проведе бій проти колишнього суперника Усика
Футболіст збірної України отримав травму в Італії та вибув до кінця рокуФутболіст збірної України отримав травму в Італії та вибув до кінця року
Усик став амбасадором платформи United24Усик став амбасадором платформи United24
Гол футболіста українського клубу визнано найкращим у єврокубкуГол футболіста українського клубу визнано найкращим у єврокубку
Воротар "Динамо" Бойко перенесе операцію та пропустить піврокуВоротар "Динамо" Бойко перенесе операцію та пропустить півроку
Російського футболіста ізраїльського клубу не пустили до Польщі на єврокубковий матчРосійського футболіста ізраїльського клубу не пустили до Польщі на єврокубковий матч
Усик відвідав розташування збірної України перед матчем із ШотландієюУсик відвідав розташування збірної України перед матчем із Шотландією
Последние новости
Подгружаем последние новости