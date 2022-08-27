Тренер Джошуа вперше прокоментував поразку в реванші проти Усика

Наставник відзначив десятий раунд у виконанні українця, інформує ZN.ua.

Тренер Джошуа вперше прокоментував поразку в реванші проти Усика
Гарсія став тренером Джошуа після першої поразки від Усика
© The Independent

Тренер британського суперважковаговика Ентоні Джошуа Роберт Гарсія вперше прокоментував поразку свого підопічного в реванші проти українця Олександра Усика.

"Джошуа був морально побитий з 10-го раунду. 10-й раунд був дуже важливим для Усика. Це змінило весь бій, і ментально ми вже були переможені. Бій йшов добре, але 10-й раунд змінив усі. Останні три раунди змінюють бій..

У дев'ятому ми були на межі перемоги, можливо, навіть нокаутом. До 9-го раунду ми вигравали бій, як видно на картках суддів. Все вирішувалося в останніх раундах. Усик – великий чемпіон, з величезним серцем, він знав, як прийти до фінішу сильним, як це роблять чемпіони", – сказав Гарсія.

Нагадаємо, Усик переміг Джошуа в реванші роздільним рішенням суддів та захистив свої титули. Також українець виборов вакантний пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring.

Усик став першим боксером в історії, який ставав володарем цього титулу у двох вагових категоріях.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Джошуа після поразки викинув чемпіонські пояси Усика за межі рингуДжошуа після поразки викинув чемпіонські пояси Усика за межі рингу
16-річний українець втретє в кар'єрі виграв дорослий чемпіонат Європи зі стрибків у воду16-річний українець втретє в кар'єрі виграв дорослий чемпіонат Європи зі стрибків у воду
"Барселона" та "Манчестер Сіті" провели благодійний матч на підтримку боротьби з важкою хворобою"Барселона" та "Манчестер Сіті" провели благодійний матч на підтримку боротьби з важкою хворобою
"Шахтар" дізнався суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів"Шахтар" дізнався суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів
Українські дзюдоїсти заявилися на ЧС, незважаючи на участь росіян та білорусівУкраїнські дзюдоїсти заявилися на ЧС, незважаючи на участь росіян та білорусів
Блок рекламы


Похожие новости
УЄФА назвав найкращих футболіста та тренера минулого сезонуУЄФА назвав найкращих футболіста та тренера минулого сезону
Промоутер назвав найважчий момент для Усика в реванші проти ДжошуаПромоутер назвав найважчий момент для Усика в реванші проти Джошуа
Луческу поділився очікуваннями від матчу-відповіді Ліги чемпіонів проти "Бенфіки"Луческу поділився очікуваннями від матчу-відповіді Ліги чемпіонів проти "Бенфіки"
В Україні вперше перервали футбольний матч через повітряну тривогуВ Україні вперше перервали футбольний матч через повітряну тривогу
Усик відреагував на вигуки про Сімферополь після реваншу з ДжошуаУсик відреагував на вигуки про Сімферополь після реваншу з Джошуа
Стала відома можлива дата бою Усика з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світуСтала відома можлива дата бою Усика з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу
Ф'юрі відповів на виклик Усика і назвав головну умову для проведення боюФ'юрі відповів на виклик Усика і назвав головну умову для проведення бою
Усик – Джошуа 2: опубліковані записки суддів та статистика ударів боксерівУсик – Джошуа 2: опубліковані записки суддів та статистика ударів боксерів
Усик переміг Джошуа в реванші та захистив титули чемпіона світуУсик переміг Джошуа в реванші та захистив титули чемпіона світу
Джошуа після поразки викинув чемпіонські пояси Усика за межі рингуДжошуа після поразки викинув чемпіонські пояси Усика за межі рингу
Последние новости
Подгружаем последние новости