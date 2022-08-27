Тренер Джошуа вперше прокоментував поразку в реванші проти Усика

Тренер британського суперважковаговика Ентоні Джошуа Роберт Гарсія вперше прокоментував поразку свого підопічного в реванші проти українця Олександра Усика.

"Джошуа був морально побитий з 10-го раунду. 10-й раунд був дуже важливим для Усика. Це змінило весь бій, і ментально ми вже були переможені. Бій йшов добре, але 10-й раунд змінив усі. Останні три раунди змінюють бій..

У дев'ятому ми були на межі перемоги, можливо, навіть нокаутом. До 9-го раунду ми вигравали бій, як видно на картках суддів. Все вирішувалося в останніх раундах. Усик – великий чемпіон, з величезним серцем, він знав, як прийти до фінішу сильним, як це роблять чемпіони", – сказав Гарсія.

Нагадаємо, Усик переміг Джошуа в реванші роздільним рішенням суддів та захистив свої титули. Також українець виборов вакантний пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring.

Усик став першим боксером в історії, який ставав володарем цього титулу у двох вагових категоріях.