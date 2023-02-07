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2023-02-07
Відомі суперник і дата бою: Джошуа оголосив про повернення на ринг після двох поразок від Усика
Британський боксер проведе поєдинок уже навесні.
Джошуа вийде на ринг у Лондоні© Boxingscene
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) оголосив про своє повернення на ринг після двох поєдинків проти українця Олександра Усика.
Боксер
Нагадаємо, минулі два бої Джошуа провів проти Олександра Усика. У першому поєдинку у Лондоні у вересні 2021 року українець переміг одноголосним рішенням суддів та відібрав у британця титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. У реванші 20 серпня 2022 року Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів у Саудівській Аравії.
Данило Слесь, ZN.ua