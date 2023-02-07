Відомі суперник і дата бою: Джошуа оголосив про повернення на ринг після двох поразок від Усика

Британський боксер проведе поєдинок уже навесні.

Відомі суперник і дата бою: Джошуа оголосив про повернення на ринг після двох поразок від Усика
Джошуа вийде на ринг у Лондоні
© Boxingscene

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) оголосив про своє повернення на ринг після двох поєдинків проти українця Олександра Усика.

Боксер повідомив у Instagram, що проведе бій 1 квітня на O2 Arena у Лондоні, а його суперником буде американець Джермейн Франклін (21-1, 14 КО).

Нагадаємо, минулі два бої Джошуа провів проти Олександра Усика. У першому поєдинку у Лондоні у вересні 2021 року українець переміг одноголосним рішенням суддів та відібрав у британця титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. У реванші 20 серпня 2022 року Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів у Саудівській Аравії.


Данило Слесь, ZN.ua





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