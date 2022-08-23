Промоутер назвав найважчий момент для Усика в реванші проти Джошуа

Промоутер Олександр Красюк поділився своїм враженням від другого бою Олександра Усика поєдинку Ентоні Джошуа.

"Це була дивовижна битва. Я все ще продовжую їм жити. Це було щось екстраординарне. Дев'ятий раунд був дуже складним, а потім десятий - вау, приголомшливий виступ. Такого не побачиш раз на рік. Це буває раз на десять років, а можливо, раз на сто років. Джошуа має велике серце, має велику особистість. Він віддав усе, залишив на рингу 100% себе. У 9-му раунді Усик пройшов через пекло", - повідомив Красюк.

Нагадаємо, українець здобув перемогу у реванші над Джошуа у Саудівській Аравії роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112.

Він захистив титули чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA Super та WBO. Також Усик завоював вакантний пояс журналу The Ring.