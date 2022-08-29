"Рідненька, ми сумували": Усик повернувся в Україну після перемоги в реванші над Джошуа

Український боксер приїхав після бою в Саудівській Аравії, інформує ZN.ua.

Усик повернувся після захисту титулів
© Boxingscene

Чемпіон світу за версіями IBF, IBO, WBA Super та WBO у надважкій вазі Олександр Усик повернувся в Україну після перемоги над британцем Ентоні Джошуа у реванші.

Боксер розмістив фото в Instagram на тлі українських дорожних знаків і залишив підпис: "Рідненька, ми сумували".

Нагадаємо, Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів та захистив свої титули. Бій проходив у Джидді (Саудівська Аравія).

Після початку війни боксер прибув в Україну та підтримував військових, а потім залишив країну для підготовки до бою. При цьому промоутер Усика ще перед реваншем повідомляв, що одразу після нього боксер повернеться в Україну.


Данило Слесь, ZN.ua





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