Хакеры украли допинг-пробы известных британских спортсменов и футболистов АПЛ

Британское антидопинговое агентство (UKAD) подверглось хакерской атаке, в результате которой могла произойти утечка тысяч результатов допинг-тестов. Как сообщает The Independent, медицинские отчеты футболистов Премьер-лиги, сильнейших спортсменов-олимпийцев, а также велосипедистов могли оказаться в руках хакеров.

Отмечается, что в результате инцидента UKAD сегодня пришлось созвать экстренное совещание в своей штаб-квартире. По сообщениям Guardian, в организации уверены, что данные не были утеряны или скомпрометированы.

Отметим, что хакеры уже не в первый раз взламывают подобные базы данных спортсменов. В августе 2016 года, ставшая известной хакерская группа Fancy Bears взломала базу данных WADA, в результате чего достоянием общественности стали медицинские данные многих известных спортсменов.


Terrikon со ссылкой на Сегодня


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