Стало известно количество погибших украинских спортсменов с начала полномасштабного вторжения РоSSии

Война продолжает забирать жизни украинцев.

Стало известно количество погибших украинских спортсменов с начала полномасштабного вторжения РоSSии
В марте в Мариуполе погибла 11-летняя украинская гимнастка Екатерина Дяченко
© ТСН

Стало известно количество погибших украинских спортсменов с начала полномасштабного вторжения РоSSии.

Как сообщает специальный портал "Ангелы спорта", с начала войны Украина потеряла 51-го спортсмена. Среди них есть те, кто погиб за страну на передовой, а есть и те, чьи жизни забрали вражеские пули и снаряды.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

После этого роSSийский спорт начал погружаться в полную изоляцию. Практически не осталось федераций, которые не исключили россиян из своих соревнований.

2 мая УЕФА принял решение об отстранении футбольных роSSийских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. РоSSийские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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