Стало известно количество погибших украинских спортсменов с начала полномасштабного вторжения РоSSии.

Как сообщает специальный портал "Ангелы спорта" , с начала войны Украина потеряла 51-го спортсмена. Среди них есть те, кто погиб за страну на передовой, а есть и те, чьи жизни забрали вражеские пули и снаряды.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

После этого роSSийский спорт начал погружаться в полную изоляцию. Практически не осталось федераций, которые не исключили россиян из своих соревнований.