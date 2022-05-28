Стало известно количество погибших украинских спортсменов с начала полномасштабного вторжения РоSSии
Война продолжает забирать жизни украинцев.
Стало известно количество погибших украинских спортсменов с начала полномасштабного вторжения РоSSии.
Как сообщает специальный портал
Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.
После этого роSSийский спорт начал погружаться в полную изоляцию. Практически не осталось федераций, которые не исключили россиян из своих соревнований.
2 мая УЕФА принял решение об отстранении футбольных роSSийских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. РоSSийские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.