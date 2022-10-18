"Золотий м'яч-2022": стало відомо, за кого проголосувала Україна

Стало відомо, за кого проголосувала Україна на врученні "Золотого м'яча"-2022.

Нагороду вручає французьке видання France Football, а переможець традиційно визначається голосуванням журналістів у всьому світі

Україну представляв журналіст Ігор Лінник, який на перше місце поставив француза Каріма Бензема, а на друге – поляка Роберта Левандовського. Третім у його списку став єгиптянин Мохаммед Салах. Четвертий – бразилець Вінісіус Жуніор, а замкнув п'ятірку норвежець Ерлінг Голанд.

Нагадаємо, володарем "Золотого м'яча-2022" став Карім Бензема. У першу четвірку також увійшли Садіо Мане ("Ліверпуль"/"Баварія", Сенегал), Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті", Бельгія) та Роберт Левандовский ("Баварія"/"Барселона", Польща).