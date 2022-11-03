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2022-11-03
Стало відомо, скільки Ломаченко заробив за бій з Ортісом
Українець здобув важку перемогу над американцем.
Бій пройшов у США© The Ring
Стало відомо, що Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) заробив за бій з Джемейном Ортісом (16-1-1, 8 КО).
Як повідомляє
За інформацією джерела, це приблизно в 10 разів менше, ніж заробив Олександр Усик (20-0, 13 КО) за реванш з Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО)
Нагадаємо, 30 жовтня Ломаченко переміг Джемейна Ортіса одноголосним рішенням суддів.
На кону поєдинку не стояли чемпіонські титули, а українець після поразки від Лопеса провів бій без поясів третій поспіль.
Олексій Леонічев, ZN.ua