Стало відомо, скільки Ломаченко заробив за бій з Ортісом

Стало відомо, що Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) заробив за бій з Джемейном Ортісом (16-1-1, 8 КО).

Як повідомляє "Чемпіон" , після сплати податків та гонорарів своїм промоутерам менеджеру Егісу Клімасу, катмену Расу Анберу та іншим представникам команди Ломаченку дістанеться близько 1,2 мільйона доларів.

За інформацією джерела, це приблизно в 10 разів менше, ніж заробив Олександр Усик (20-0, 13 КО) за реванш з Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО)

Нагадаємо, 30 жовтня Ломаченко переміг Джемейна Ортіса одноголосним рішенням суддів.

На кону поєдинку не стояли чемпіонські титули, а українець після поразки від Лопеса провів бій без поясів третій поспіль.