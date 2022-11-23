Стало відомо, де може продовжити кар'єру Роналду

Португальський нападник Кріштіану Роналду після відходу з "Манчестер Юнайтед" може залишитися в Англії або переїхати до Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 37-річний футболіст може залишитись в Англії або перейти до чемпіонату Саудівської Аравії. Останній варіант португалець розглядає серйозно.

У послугах форварда зацікавлені англійський "Ньюкасл" та саудівський "Аль-Наср". Варто зазначити, що обидва клуби належать наслідному принцу Саудівської Аравії Мухаммеду ібн Салману.

Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" розірвав контракт із нападником після його скандального інтерв'ю. У розмові з журналістом Пірсом Морганом футболіст розкритикував клуб та головного тренера команди Еріка тен Хага. Роналду виступав за манкуніанців із минулого року після трансферу з "Ювентуса".