Стало відомо, де може продовжити кар'єру Роналду

Португальцем цікавляться клуби, які належать одній людині, інформує ZN.ua.

Стало відомо, де може продовжити кар'єру Роналду
Роналду став вільним агентом
© Андрій Товстbженко, ZN.UA

Португальський нападник Кріштіану Роналду після відходу з "Манчестер Юнайтед" може залишитися в Англії або переїхати до Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 37-річний футболіст може залишитись в Англії або перейти до чемпіонату Саудівської Аравії. Останній варіант португалець розглядає серйозно.

У послугах форварда зацікавлені англійський "Ньюкасл" та саудівський "Аль-Наср". Варто зазначити, що обидва клуби належать наслідному принцу Саудівської Аравії Мухаммеду ібн Салману.

Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" розірвав контракт із нападником після його скандального інтерв'ю. У розмові з журналістом Пірсом Морганом футболіст розкритикував клуб та головного тренера команди Еріка тен Хага. Роналду виступав за манкуніанців із минулого року після трансферу з "Ювентуса".


Данило Слесь, ZN.ua





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