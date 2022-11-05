Стало відомо, скільки заробили "Шахтар" та "Динамо" у поточному єврокубковому сезоні

Команди завершили виступ на групових етапах Ліги чемпіонів та Ліги Європи, інформує ZN.ua.

Стало відомо, скільки заробили
"Шахтар" пробився до плей-офф Ліги Європи
© ФК Шахтер

Стали відомі суми, які заробили донецький "Шахтар" у Лізі чемпіонів та київське "Динамо" у Лізі Європи.

Як повідомляє Tribuna.com, "гірники" отримають за свій виступ 42 мільйони євро. З них 5,9 мільйона – за три нічиї та перемогу, а решта грошей – за вихід до групи та клубний коефіцієнт за останні десять років.

Варто зазначити, що "Шахтар" посів третє місце у квартеті та вийшов до 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Динамо" зазнало п'яти поразок і здобуло одну нічию в групі Ліги Європи, внаслідок чого вилетіло з єврокубків.

За свій виступ кияни отримають від УЄФА орієнтовно 7,67 мільйонів євро. З них – лише 210 тисяч за результати, а решта грошей – за факт участі та клубний коефіцієнт. Невідому суму клуб отримає від маркетингового пулу.


Данило Слесь, ZN.ua





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