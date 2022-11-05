Стало відомо, скільки заробили "Шахтар" та "Динамо" у поточному єврокубковому сезоні
Команди завершили виступ на групових етапах Ліги чемпіонів та Ліги Європи, інформує
Стали відомі суми, які заробили донецький "Шахтар" у Лізі чемпіонів та київське "Динамо" у Лізі Європи.
Як
Варто зазначити, що "Шахтар" посів третє місце у квартеті та вийшов до 1/16 фіналу Ліги Європи.
"Динамо" зазнало п'яти поразок і здобуло одну нічию в групі Ліги Європи, внаслідок чого вилетіло з єврокубків.
За свій виступ кияни