Не только Ломаченко: стало известно, кто из знаменитых спортсменов сражается за Украину

Василий Ломаченко

Известные спортсмены в тяжелое для Украины время встали на защиту своей страны.

О том, кто из них пополнил ряды защитников родины, рассказал бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский в интервью XSport. Сам бывший теннисист после начала войны отправился служить в территориальную оборону Киева. Сейчас спортсмен «вышел в резерв» и выехал в Будапешт как отец троих детей. Стаховский занимается организацией гуманитарной помощи украинским военным, но и сам хочет вернуться.

Он рассказал, что в гуманитарной помощи армии задействованы такие известные украинцы, как Сергей Ребров, Андрей Шевченко, Виктор Коваленко, Игорь Харатин. Также есть и спортсмены, поступки которых после начала войны удивили Стаховского.

«Удивил меня Саша Долгополов, вернувшийся через неделю после начала войны. Удивил меня, честно говоря, Ломаченко. Хотя я и не знаю, в каком он статусе и где он, но то, что он был в Украине — это уже огромный для меня подвиг. На самом деле очень много спортсменов. Все спортсмены, находившиеся в олимпийской системе и находившиеся на контракте в Нацгвардии или МВД, все пошли сразу в призывные. Со Стасом Горуной мы встречались, когда он нес стражу во Львове», - рассказал бывший теннисист

Впрочем, он добавил, что считает нечестным «перечислять имена», ведь уважения заслуживают все, кто сейчас защищает Украину.

Ранее стало известно, что боксер Василий Ломаченко записался в территориальную оборону Белгорода-Днестровского. Он заявил, что не хочет покидать Украину, пока не закончится война.


Дарья Волкова, politeka.net

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