Президент УЕФА неожиданно решил пожалеть отстраненных роSSийских футболистов

РоSSийский футбол находится в изоляции.

Президент УЕФА неожиданно решил пожалеть отстраненных роSSийских футболистов
РоSSийские клубы и национальные сборные не примут участия в европейских соревнованиях в следующем сезоне
© uefa.com

Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал отстранение роSSийских команд от турниров под эгидой союза.

"Ситуация действительно тяжелая, мы не могли сделать по-другому. В каком-то смысле мое сердце разрывается из-за наложенных на спортсменов санкций, потому что это не их война. То, что они страдают – не хорошо. С другой стороны, в таких ужасающих условиях мы должны реагировать. Нужно сделать все возможное, чтобы покончить с этим безумием", – приводит слова Чеферина AS.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

После этого УЕФА исключила роSSийские клубы из еврокубков, а сборную РоSSии лишили права сыграть в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022 в Катар, а также в поединках Лиги наций.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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