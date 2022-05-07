Президент УЕФА неожиданно решил пожалеть отстраненных роSSийских футболистов

Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал отстранение роSSийских команд от турниров под эгидой союза.

"Ситуация действительно тяжелая, мы не могли сделать по-другому. В каком-то смысле мое сердце разрывается из-за наложенных на спортсменов санкций, потому что это не их война. То, что они страдают – не хорошо. С другой стороны, в таких ужасающих условиях мы должны реагировать. Нужно сделать все возможное, чтобы покончить с этим безумием", – приводит слова Чеферина AS .

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.