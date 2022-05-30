Один из лучших футболистов мира заявил о желании покинуть "Баварию"

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски заявил, что больше не хочет выступать за немецкий клуб и намерен сменить команду.

"Надеюсь, того, что я сейчас скажу, будет достаточно. Чтобы больше не было вопросов. На сегодняшний день я уверен, что моя история с "Баварией" окончена. После последних месяцев я не могу представить наше дальнейшее сотрудничество.

Трансфер будет хорошим решением для обеих сторон. Я верю, что "Бавария" не будет удерживать меня только потому, что может это сделать", - цитирует форварда Sport.pl .

Контракт Левандовски с "Баварией" истекает летом следующего года, поэтому мюнхенский клуб хочет сохранить 33-летнего футболиста на следующий сезон. По данным СМИ , подписать игрока уже сейчас готова "Барселона".

Поляк выступает за мюнхенский топ-клуб с 2014 года после трансфера из дортмундской "Боруссии".