Один из лучших футболистов мира заявил о желании покинуть "Баварию"

Роберт Левандовски выразил надежду, что мюнхенский клуб не будет удерживать его силой, информирует ZN.ua.

Один из лучших футболистов мира заявил о желании покинуть
Левандовски играет за "Баварию" с 2014 года
© kicker.de

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски заявил, что больше не хочет выступать за немецкий клуб и намерен сменить команду.

"Надеюсь, того, что я сейчас скажу, будет достаточно. Чтобы больше не было вопросов. На сегодняшний день я уверен, что моя история с "Баварией" окончена. После последних месяцев я не могу представить наше дальнейшее сотрудничество.

Трансфер будет хорошим решением для обеих сторон. Я верю, что "Бавария" не будет удерживать меня только потому, что может это сделать", - цитирует форварда Sport.pl.

Контракт Левандовски с "Баварией" истекает летом следующего года, поэтому мюнхенский клуб хочет сохранить 33-летнего футболиста на следующий сезон. По данным СМИ, подписать игрока уже сейчас готова "Барселона".

Поляк выступает за мюнхенский топ-клуб с 2014 года после трансфера из дортмундской "Боруссии".


Данил Слесь, ZN.ua

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