Экс-тренер сборной Украины по футболу решил оправдать роSSийских спортсменов

Рианчо некоторое время работал в Украине.

Экс-тренер сборной Украины по футболу решил оправдать роSSийских спортсменов
Рианчо 2016 по 2018 был одним из тренеров сборной Украины и помогал Шевченко
© УАФ

Испанский футбольный тренер Рауль Рианчо негативно высказался об отстранении роSSийских спортсменов от международных турниров.

"Я считаю, что после подобного заявления УЕФА у легионеров пропадет желание играть в РПЛ. Это серьезный удар по всему роSSийскому футболу. Мне очень жаль спортсменов, которые попали в эту неприятную ситуацию. Они ни в чем не виноваты", – цитирует Рианчо "Известия".

Напомним, что 62-летний испанец работал в киевском "Динамо" с 2014-го по 2016-й год, когда был ассистентом Сергея Реброва.

После окончания контракта специалист принял приглашение УАФ и вошел в тренерский штаб национальной сборной.

Далее Рианчо вошел в тренерский штаб московского "Спартака", где сначала был ассистентом Массимо Карреры, а затем тренировал команду на правах исполняющего обязанности главного тренера.

24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

После этого роSSийский спорт начал погружаться в полную изоляцию. Практически не осталось федераций, которые не исключили россиян из своих соревнований.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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