Руслан Малиновский: Надеюсь, стадион в Льеже будет более счастливым
Накануне товарищеского матча сборной Украины с Японией полузащитник Руслан Малиновский на предматчевой пресс-конференции ответил на вопросы журналистов.
- Как тебе играть на бельгийской земле за сборную? Есть ли какие-то особые ощущения?
- Да, стадион в Льеже находится совсем недалеко от Генка. Два матча мы сыграли на этой арене в чемпионате Бельгии и оба, к сожалению, проиграли. Надеюсь, что завтра получим положительный результат, и в дальнейшем стадион будет для меня более удачлив.
- Связывался ли с тобой кто-то из твоей бельгийской команды?
- Нет, никто из «Генка» не звонил. Только тренер прислал смс-сообщение с пожеланием успеха и скорейшего возвращения в клуб в хорошем настроении.
Напомним, что товарищеский поединок между сборными Украины и Японии состоится 27 марта в бельгийском Льеже на стадионе «Морис Дюфран». Начало матча - в 15.22 по киевскому времени.
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