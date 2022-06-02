Сборная Украины показала очень высокий уровень футбола - Малиновский

Плеймейкер украинской сборной разобрал игру с Шотландией, информирует ZN.ua.

Сборная Украины показала очень высокий уровень футбола - Малиновский
Украина вышла в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022
© УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский подвел итог победного матча против Шотландии (3:1) в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022.

"Мы очень хорошо играли в первом тайме, создали несколько хороших моментов, забили отличный мяч. Мы вели в счете, нам очень помог второй гол.

Конечно, после этого мы сели чуть пониже. Были потери мяча в центре поля, возникали контратаки соперника. Но мы справились очень хорошо. Да, пропустили, но ничего страшного. Забили в конце, победили, главное - результат. Отмечу, что мы показали очень высокий уровень футбола.

После первого тайма мы знали, что случится, если пропустим. Мы видели, как трибуны гнали хозяев вперед. Мы ощущали эту атмосферу. Отмечу, что она была великолепна, и наши болельщики на трибунах были фантастические. Эта победа для всех украинцев, для тех, кто сейчас на передовой. Мы с ними. Но пока мы сделали 50% дела. Самое главное - следующий матч", - цитирует Малиновского официальный сайт УАФ.

5 июня в Кардиффе сборная Украины встретится с Уэльсом в матче за путевку на ЧМ-2022.


Данил Слесь, ZN.ua

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