Еліна Світоліна показала, як її привітав із 28-річчям чоловік-француз

Вчора, 12 вересня, українська професійна тенісистка Еліна Світоліна відзначала день народження. Красуні-блондинці виповнилося 28 років. Уродженка Одеси зараз мешкає разом зі своїм чоловіком – професійним французьким тенісистом Гаелем Монфісом у Монте-Карло, Монако.

Море квітів та“Наполеон“: Еліна Світоліна показала, як її привітав із 28-річчям чоловік-француз

В особистому обліковому записі в Інстаграм спортсменка показала, які сюрпризи для неї приготував коханий.

"Прощавай найскладніший рік… Вітаю Новий (персональний) Рік", - зазначила у публікації Еліна Світоліна.

На знімках тенісистка, колишня третя ракетка світу в одиночному розряді, показала букети квітів, подаровані їй на день народження, а також торт "Наполеон", який, ймовірно, спекла її мама.

Море квітів та“Наполеон“: Еліна Світоліна показала, як її привітав із 28-річчям чоловік-француз

У кадрі Еліна Світоліна, яка знаходиться на восьмому місяці вагітності, постала в чорній мініспідниці, засвітивши стрункі ноги без вад, і блакитному худі з патріотичним принтом – синьо-жовтою квіткою. Волосся іменинниця залишила розпущеним і відмовилася від макіяжу.

Море квітів та“Наполеон“: Еліна Світоліна показала, як її привітав із 28-річчям чоловік-француз

Численні шанувальники, друзі-спортсмени та українці привітали спортсменку з днем народження, бажаючи їй та її родині успіхів, щастя та здоров'я. Також фанати сподіваються, що незабаром тенісистка зможе повернутись на корт.

Море квітів та“Наполеон“: Еліна Світоліна показала, як її привітав із 28-річчям чоловік-француз

Живе українська спортсменка зі своїм чоловіком-французом у розкішній квартирі з видом на Лігурійське море. У квартирі відкрите планування, мармурові стіни, багато скла, включаючи повністю засклену стіну на балкон.

Нагадаємо, Еліна Світоліна на 8 місяці вагітності здивувала зовнішнім виглядом у купальнику: "Нічого непомітно".


Анастасия Березовская, Тудей





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