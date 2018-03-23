Яремчук: Прошлым летом думал о том, что могу закончить с футболом

Нападающий "Гента" Роман Яремчук впервые был вызван в сборную Украины, однако покинул расположение команды из-за проблем со здоровьем.

- Тренеры сборной приезжали смотреть на вас в матче против «Мехелена»?

- Это были Мауро Тассотти и Антонио Малдера. Впрочем, про их визит я узнал уже после игры. Честно говоря, это был едва ли не худший матч, на который они моли попасть. «Гент» играл плохо, уступая по ходу команде, которая шла на последнем месте, 0:2! Хорошо, в итоге сравняли счет, а мне удалось забить.

- Думали, вызовут или все же нет?

- Прежде всего, понимал, что по одной игре футболиста не судят. Для того, чтобы попасть в сборную, нужно выдать как минимум серию хороших игр. А от точечных провалов никто не застрахован

- В «Генте» очень сильная линия нападения. Как удается выдерживать конкуренцию?

- Подбор игроков действительно приличный. Мозес Саймон играет в основном составе сборной Нигерии, а его соотечественник Самуэль Калу входит в топ-50 лучших молодых футболистов мира!

Обычно мы играем в три форварда, причем я иногда выхожу слева, а иногда в центре. Конкуренция тем не менее острая - от каждого нападающего требуют результата. Не будешь забивать - сядешь на банку.

- Что случилось с вами в начале игры против «Генка»?

- Сделал рывок - вдруг «стрельнула» задняя поверхность бедра. Уже в лагере сборной сделал повторное МРТ. Полностью подтвердился предварительный диагноз бельгийских врачей - надрыв задней поверхности бедра. Значит, впереди еще почти две недели реабилитации.

- Чем продиктовано желание тренеров сборной увидеть вас вживую, если было понятно, что сыграть в этих спаррингах вам не удастся?

- Сделали УЗИ, МРТ, пообщался с доктором, тренерами, ребятами. Познакомился с теми, кого ранее не знал. Впечатления только позитивные, в следующий раз хочется приехать здоровым и помочь сборной на деле.

- Могли ли предполагать летом прошлого года (когда Яремчук покинул "Динамо" - прим.), что на вас обратят внимание тренеры сборной?

- Конечно, нет. В тот период мысли были нерадостные. Думал, если так будет продолжаться дальше, вообще могу закончить с футболом.


Terrikon со ссылкой на СЭ в Украине


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