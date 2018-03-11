Санчес: Игра сложилась не так, как мы хотели

Аргентинский новобранец «Карпат» Катриель Санчес поделился своими впечатлениями от дебюта и рассказал о поединке с «Олимпиком», который завершился победой дончан 3:0.

«Мы недовольны результатом и игра сложилась не так, как мы этого хотели бы. Также я обеспокоен тем, что делала судейская бригада. В Аргентине тоже судьи могут ошибаться, но я не ожидал, что такое может случаться в Европе. Если в Аргентине такие вещи происходят, то арбитр пытается нивелировать этот дисбаланс. Например, если он неправильно назначил пенальти, то впоследствии он может назначить пенальти уже в другую сторону.

Уровень УПЛ? Конечно, в Украине чемпионат сильнее, чем в Аргентине. Там акцент делается на комбинационной игре, а здесь предпочитают борьбу».


Terrikon со ссылкой на ФК "Карпаты"


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Гол Селезнева помог "Акхисару" обыграть "Фенербахче"Гол Селезнева помог "Акхисару" обыграть "Фенербахче"
Ливерпуль уверенно выходит в четвертьфинал Лиги чемпионовЛиверпуль уверенно выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов
Паралимпиада-2018: Придется раскошелиться. ФутболПаралимпиада-2018: Придется раскошелиться. Футбол
Олимпийский чемпион не поедет на этап Кубка мира в РоSSию из соображений безопасностиОлимпийский чемпион не поедет на этап Кубка мира в РоSSию из соображений безопасности
В следующем сезоне Серия А может отказаться от системы видеоассистентов. ФутболВ следующем сезоне Серия А может отказаться от системы видеоассистентов. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Вернидуб: Обидно, что не выиграли. ФутболВернидуб: Обидно, что не выиграли. Футбол
Цуренко проиграла на старте турнира в Индиан-УэллсеЦуренко проиграла на старте турнира в Индиан-Уэллсе
УХЛ: Кременчук в овертайме переиграл Белый БарсУХЛ: Кременчук в овертайме переиграл Белый Барс
Украинское теннисное дерби в Индиан Уэллсе выиграла БондаренкоУкраинское теннисное дерби в Индиан Уэллсе выиграла Бондаренко
Манчини: Даже не верится, насколько плохо мы играли. ФутболМанчини: Даже не верится, насколько плохо мы играли. Футбол
Акулинин: Тяжело играть против одной из лучших команд Европы. ФутболАкулинин: Тяжело играть против одной из лучших команд Европы. Футбол
Дринкуотер: проиграли и ничего хорошего в этом нетДринкуотер: проиграли и ничего хорошего в этом нет
Шервуд: Тоттенхэм может выиграть Лигу чемпионов в этом годуШервуд: Тоттенхэм может выиграть Лигу чемпионов в этом году
Анри: При Гвардиоле я заново научился играть в футболАнри: При Гвардиоле я заново научился играть в футбол
Матуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖМатуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖ
Последние новости
Подгружаем последние новости