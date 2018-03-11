Санчес: Игра сложилась не так, как мы хотели

Аргентинский новобранец «Карпат» Катриель Санчес поделился своими впечатлениями от дебюта и рассказал о поединке с «Олимпиком», который завершился победой дончан 3:0.

«Мы недовольны результатом и игра сложилась не так, как мы этого хотели бы. Также я обеспокоен тем, что делала судейская бригада. В Аргентине тоже судьи могут ошибаться, но я не ожидал, что такое может случаться в Европе. Если в Аргентине такие вещи происходят, то арбитр пытается нивелировать этот дисбаланс. Например, если он неправильно назначил пенальти, то впоследствии он может назначить пенальти уже в другую сторону.

Уровень УПЛ? Конечно, в Украине чемпионат сильнее, чем в Аргентине. Там акцент делается на комбинационной игре, а здесь предпочитают борьбу».