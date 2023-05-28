ПСЖ виграв рекордний титул чемпіона Франції

Парижани знову стали чемпіонами Франції.

У суботу, 27 травня, ПСЖ рекордний 11-й раз став чемпіоном Франції, інформує ZN.ua.

ПСЖ виграв рекордний титул чемпіона Франції
ПСЖ – чемпіон Франції
© PSG

Це стало можливим за підсумками 37-го туру Ліги 1, в якому команді тренера Крістофа Галтьє достатньо було не програти "Страсбуру", а гра завершилася з рахунком 1:1.

Таким чином, відрив за тур до фінішу чемпіонату ПСЖ від "Ланса", що йде другим, складає п'ять очок.

Цей трофей парижан став рекордним, 11-м, у Франції. Ніхто не ставав чемпіоном країни частіше. У "Сент-Етьєна", який востаннє був чемпіоном у 1981 році, 10 титулів.

Зазначимо, що єдиний гол за парижан у цьому матчі забив Ліонель Мессі, встановивши чергове рекордне досягнення. Аргентинський нападник став рекордсменом за забитими м'ячами у топ-5 європейських чемпіонатах.

Гол став для Мессі 496-м у топ-5 лігах Європи (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція). Він випередив Кріштіану Роналду, на рахунку якого 495 м'ячів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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