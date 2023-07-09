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2023-07-09
Жіноча збірна України з волейболу виграла Золоту Євролігу
Українки знову перемогли у турнірі.
У неділю, 9 липня, жіноча збірна України з волейболу провела другий матч у фіналі Золотої Євроліги, інформує
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Україна обіграла Швецію - 3:0. Українки ще після перемоги у двох сетах українки гарантували перемогу у турнірі. У першому матчі Україна обіграла Швецію з рахунком 3:0.
Золота Євроліга з волейболу, фінал, другий матч
Швеція - Україна - 0:3 (17:25, 22:25, 30:32)
Зазначимо, що Україна вже грала у фіналі турніру у 2017-му році. Тоді у вирішальній серії українки перемогли волейболісток із Фінляндії.
Завдяки виходу у фінал Золотої Євроліги жіноча збірна України здобула путівку до Кубка претендентів за право зіграти у Лізі націй. Відбірковий турнір відбудеться наприкінці липня.
Олексій Леонічев, ZN.ua