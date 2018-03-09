Бойко: Даже не знаю, за что арбитр дал мне предупреждение

Голкипер «Динамо» Денис Бойко прокомментировал выездной матч против «Лацио» (2:2):

- Для нас результат положительный, забили два мяча на выезде. На мой взгляд, очень хорошо начали второй тайм, но немного не хватило концентрации, из-за чего, наверное, быстро пропустили два мяча. Но если отталкиваться исключительно от результата, то он положительный для нас, учитывая двухматчевое противостояние.

- Довольны ли вы тем, как команда играла в защите? Два гола, в принципе, пришли после обрезок на своей половине поля...
- Пока не готов обсуждать это. Нужно садиться, разбирать моменты. Думаю, тренеры это сделают, покажут нам наши ошибки, мы сделаем выводы, чтобы в будущем их не допускать. Если они были вообще – нужно сначала проанализировать, были ли это ошибки или хорошо сыграл соперник.

- Что произошло в конце матча, когда вам оказывали помощь?
- У меня недавно были определенные проблемы, начала болеть нога. Чтобы не усугубить повреждение, попросил врачей оказать помощь, заморозить.

- И за это вам показали желтую карточку?
- Честно говоря, даже не знаю, за что арбитр дал предупреждение. Я спросил у него после игры, и он сказал, что я не должен был передвигать мяч с того места, куда он его поставил для ввода в игру. Такое решение арбитра, и его не изменить.


Terrikon со ссылкой на ФК "Динамо Киев"


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