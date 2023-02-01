Латвія готова бойкотувати Олімпіаду-2024 в разі допуску росіян та білорусів

Керівництво латвійського спорту заявило про свою позицію, інформує ZN.ua.

Латвія готова бойкотувати Олімпіаду-2024 в разі допуску росіян та білорусів
Тікмерс підтримав позицію України
© LSM.lv

Президент Латвійського олімпійського комітету Жоржс Тікмерс заявив про готовність країни бойкотувати Олімпіаду-2024 у Парижі, якщо на неї допустять спортсменів із Росії та Білорусі.

"Позиція Латвії така – якби ці Ігри проходили зараз і в них брали участь спортсмени з Росії та Білорусі, то думаю, що латвійська команда не поїхала б на цю Олімпіаду.

Ми всі разом сподіваємося, що війна закінчиться, Україна переможе і тоді буде абсолютно нова ситуація та нові правила гри. Тоді, звичайно, латвійські спортсмени також матимуть змогу брати участь в Олімпіадах", - цитує Тікмерса Tribuna.com.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.


Данило Слесь, ZN.ua





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