НОК України підтримав можливість бойкоту Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусів

У п'ятницю, 3 лютого, відбулася позачергова Генасамблея Національного олімпійського комітету України.

НОК вирішив провести консультації з національними спортивними федераціями щодо можливості бойкоту Олімпіади-2024 у разі допуску до змагань росіян та білорусів.

Питання про можливість бойкоту в результаті проголосували члени НОК України – 109 зі 112 голосів "за", 3 – "утрималися".

Також НОК підготував план заходів щодо недопущення повернення спортсменів із цих країн до міжнародних змагань.