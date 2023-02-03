НОК України підтримав можливість бойкоту Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусів
Українські спортсмени можуть не взяти участь у Іграх у Парижі, інформує
У п'ятницю, 3 лютого, відбулася позачергова Генасамблея Національного олімпійського комітету України.
НОК вирішив провести консультації з національними спортивними федераціями щодо можливості бойкоту Олімпіади-2024 у разі допуску до змагань росіян та білорусів.
Питання про можливість бойкоту в результаті проголосували члени НОК України – 109 зі 112 голосів "за", 3 – "утрималися".
Також НОК підготував план заходів щодо недопущення повернення спортсменів із цих країн до міжнародних змагань.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.