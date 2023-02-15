"За все платить "Газпром": Чехія приєдналася до бойкоту чемпіонатів світу-2023 з боксу

Чеські боксери не поїдуть на чоловічий та жіночий турніри, інформує ZN.ua.

Чехія відмовилася від виступу на турнірах IBA

Збірна Чехії приєдналася до бойкоту чоловічого та жіночого чемпіонатів світу з боксу, які пройдуть під егідою Міжнародної боксерської асоціації (IBA) у 2023-му році.

Про це заявив президент Чеської боксерської асоціації Марек Шимак у коментарі Sport.cz.

"Це позиція всього виконкому. Наша держава висловлює аналогічну думку. Ми так вирішили, бо засуджуємо війну в Україні.

Вся боксерська асоціація разом із колишнім керівництвом підтримала Україну. Це довгострокова позиція, бо IBA керує росіянин Умар Кремльов, який дуже тісно пов'язаний із Владіміром Путіним. Там багато що вирішується грошима, за все платить "Газпром". Вони хочуть, щоб чемпіонат світу вважався важливішим турніром, ніж Олімпіада", – сказав Шимак.

Чоловічий чемпіонат світу проходитиме в Узбекистані з 1 по 14 травня, а жіночий – в Індії з 15 по 31 березня. IBA допустила росіян та білорусів на турніри під своєю егідою та дозволила використовувати прапори та гімни обох країн.

Про своє рішення пропустити чемпіонати світу також заявили збірні США та Ірландії.





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