Американець Кроуфорд нокаутував Спенса і увійшов в історюї боксу

Американський боксер переміг свого співвітчизника.

У Лас-Вегасі відбувся бій між чемпіоном світу у трьох вагових категоріях і чинним володарем титулу WBO у напівсередній вазі американцем Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 KO) проти свого співвітчизника Ерола Спенса-молодшого (28-0, 22 KO) WBC, WBA (Super) та IBF.

Американець Кроуфорд нокаутував Спенса і увійшов в історюї боксу
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У 2-му раунді Спенс вперше побував у нокдауні, у 7-му раунді Еррол впав ще двічі, а у 9-му рефері зупинив бій після серії атак Кроуфорда, зафіксувавши перемогу Теренса технічним нокаутом, інформує ZN.ua.

Таким чином, 35-річний Кроуфорд став абсолютним чемпіоном світу у другій ваговій категорії поспіль. Це сталося вперше за часи чотирьох поясів.

Американець є колишнім чемпіоном світу у легкій вазі (до 61,2 кг), а також абсолютним чемпіоном у першому напівсередньому дивізіоні (до 63,5 кг).

У своєму останньому бою, що відбувся у грудні, американець провів добровільний захист титулу WBO у напівсередній вазі проти росіянина Давида Аванесяна, нокаутувавши його у шостому раунді.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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