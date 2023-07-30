UFC 291: Гейджі ефектно нокаутував Пор'є

Бійці воювали за жартівливий пояс.

У ніч із 29 на 30 липня в Солт-Лейк-Сіті (Юта, США) відбувся турнір UFC 291, у головному бою якого зійшлися Дастін Пор'є та Джастін Гейджі, інформує ZN.ua .

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На коні стояв жартівливий пояс BMF (Baddest mother Fa***r), а поєдинок закінчився перемогою Гейджі нокаутом у другому раунді. Вирішальним ударом Джастіна став хай-кік.

JUSTIN GAETHJE KO's POIRIER BY HEAD KICK ?



WE HAVE A NEW BMF #UFC291 pic.twitter.com/eUunAPoHnO — UFC (@ufc) July 30, 2023

BMF (Baddest mother Fa***r) – назва унікального титулу в UFC, який був спеціально створений для бою Хорхе Масвідаль – Нейт Діас, що відбувся на турнірі UFC 244ю

Зазначимо, що Пор'є та Гейджі вже зустрічалися у октагоні навесні 2018 року. Той бій завершився перемогою Пор'є технічним нокаутом у четвертому раунді.

Всього в UFC у Пор'є 29 перемог та 8 поразок, а у Гейджі 25 перемог та чотири поразки.