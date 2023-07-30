UFC 291: Гейджі ефектно нокаутував Пор'є
Бійці воювали за жартівливий пояс.
У ніч із 29 на 30 липня в Солт-Лейк-Сіті (Юта, США) відбувся турнір UFC 291, у головному бою якого зійшлися Дастін Пор'є та Джастін Гейджі, інформує
На коні стояв жартівливий пояс BMF (Baddest mother Fa***r), а поєдинок закінчився перемогою Гейджі нокаутом у другому раунді. Вирішальним ударом Джастіна став хай-кік.
JUSTIN GAETHJE KO's POIRIER BY HEAD KICK ?— UFC (@ufc)
WE HAVE A NEW BMF
#UFC291 pic.twitter.com/eUunAPoHnO July 30, 2023
BMF (Baddest mother Fa***r) – назва унікального титулу в UFC, який був спеціально створений для бою Хорхе Масвідаль – Нейт Діас, що відбувся на турнірі UFC 244ю
Зазначимо, що Пор'є та Гейджі вже зустрічалися у октагоні навесні 2018 року. Той бій завершився перемогою Пор'є технічним нокаутом у четвертому раунді.
Всього в UFC у Пор'є 29 перемог та 8 поразок, а у Гейджі 25 перемог та чотири поразки.