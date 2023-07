UFC 291: Гейджі ефектно нокаутував Пор'є

Бійці воювали за жартівливий пояс.

У ніч із 29 на 30 липня в Солт-Лейк-Сіті (Юта, США) відбувся турнір UFC 291, у головному бою якого зійшлися Дастін Пор'є та Джастін Гейджі, інформує ZN.ua .

На коні стояв жартівливий пояс BMF (Baddest mother Fa***r), а поєдинок закінчився перемогою Гейджі нокаутом у другому раунді. Вирішальним ударом Джастіна став хай-кік.