UFC 291: Гейджі ефектно нокаутував Пор'є

Бійці воювали за жартівливий пояс.

У ніч із 29 на 30 липня в Солт-Лейк-Сіті (Юта, США) відбувся турнір UFC 291, у головному бою якого зійшлися Дастін Пор'є та Джастін Гейджі, інформує ZN.ua.

UFC 291: Гейджі ефектно нокаутував Пор'є
© UFC

На коні стояв жартівливий пояс BMF (Baddest mother Fa***r), а поєдинок закінчився перемогою Гейджі нокаутом у другому раунді. Вирішальним ударом Джастіна став хай-кік.

JUSTIN GAETHJE KO's POIRIER BY HEAD KICK ?

WE HAVE A NEW BMF #UFC291 pic.twitter.com/eUunAPoHnO

— UFC (@ufc) July 30, 2023

BMF (Baddest mother Fa***r) – назва унікального титулу в UFC, який був спеціально створений для бою Хорхе Масвідаль – Нейт Діас, що відбувся на турнірі UFC 244ю

Зазначимо, що Пор'є та Гейджі вже зустрічалися у октагоні навесні 2018 року. Той бій завершився перемогою Пор'є технічним нокаутом у четвертому раунді.

Всього в UFC у Пор'є 29 перемог та 8 поразок, а у Гейджі 25 перемог та чотири поразки.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
"Укрпошта" має намір випустити марку з українською фехтувальницею Харлан"Укрпошта" має намір випустити марку з українською фехтувальницею Харлан
Продивус відмовився від посади президента Федерації боксу УкраїниПродивус відмовився від посади президента Федерації боксу України
Міністерство спорту Саудівської Аравії виділило майже 20 млрд євро на трансфери зірок футболуМіністерство спорту Саудівської Аравії виділило майже 20 млрд євро на трансфери зірок футболу
Український футболіст відзначився хет-триком у матчі єврокубківУкраїнський футболіст відзначився хет-триком у матчі єврокубків
Бензема забив гол у дебютному матчі у Саудівській АравіїБензема забив гол у дебютному матчі у Саудівській Аравії
Блок рекламы


Похожие новости
Американець Кроуфорд нокаутував Спенса і увійшов в історюї боксуАмериканець Кроуфорд нокаутував Спенса і увійшов в історюї боксу
Волкановськи нокаутував суперника і зберіг титул чемпіона UFCВолкановськи нокаутував суперника і зберіг титул чемпіона UFC
Коноплянка ефектною передачею організував переможний гол у ПольщіКоноплянка ефектною передачею організував переможний гол у Польщі
Легендарний боксер Мейвезер нокаутував суперника у виставковому боюЛегендарний боксер Мейвезер нокаутував суперника у виставковому бою
Последние новости
Подгружаем последние новости