Легендарний боксер Мейвезер нокаутував суперника у виставковому бою

Ексчемпіон світу у п'яти дивізіонах Флойд Мейвезер-молодший провів черговий виставковий поєдинок.

Бій 45-річної зірки боксу відбувся у Японії на Saitama Arena, а суперником американця був місцевий боєць MMA Мікуру Асакура.

Асакура кілька разів завдав точних ударів, але на більше японця не вистачило. Вже наприкінці другого раунду Мейвезер зумів провести атаку з правої, після якої суперник упав і не зміг продовжити поєдинок. Арбітр зафіксував нокаут.

Відео нокауту

За цей бій легендарний боксер отримав 20 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що у своєму останньому офіційному боксерському поєдинку Мейвезер у 2017 році технічним нокаутом переміг ірландського ексчемпіона UFC Конора Макрегора. Усього на рахунку Флойда 50 перемог (27 – нокаутом) без поразок. Американець активно продовжує проводити виставкові бої.