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2023-05-03
У Франції застрелили чемпіона Європи з боксу
Вільфрід Флорентін підробляв охоронцем в одному із закладів Парижа.
У Франції у віці 23 років було вбито перспективного боксера Вільфріда Флорентіна, повідомляє
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За даними джерела, Флорентін підробляв охоронцем в одному з барів Парижа. У нього міг виникнути конфлікт із колегою по роботі через жінку. Спортсмен отримав два смертельні кульові поранення у груди.
Поліція з'ясовує обставини вбивства. У боксера залишилося двоє дітей.
Вільфрід Флорентін у 2019-му році став чемпіоном Європи з боксу на молодіжному рівні у ваговій категорії до 91 кг. Також з минулого року він виступав на професійному рівні та провів три бої, які виграв достроково.
Данило Слесь, ZN.ua