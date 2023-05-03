У Франції застрелили чемпіона Європи з боксу

Вільфрід Флорентін підробляв охоронцем в одному із закладів Парижа.

У Франції у віці 23 років було вбито перспективного боксера Вільфріда Флорентіна, повідомляє L'Equipe , інформує ZN.ua .

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За даними джерела, Флорентін підробляв охоронцем в одному з барів Парижа. У нього міг виникнути конфлікт із колегою по роботі через жінку. Спортсмен отримав два смертельні кульові поранення у груди.

Поліція з'ясовує обставини вбивства. У боксера залишилося двоє дітей.

Вільфрід Флорентін у 2019-му році став чемпіоном Європи з боксу на молодіжному рівні у ваговій категорії до 91 кг. Також з минулого року він виступав на професійному рівні та провів три бої, які виграв достроково.