Джамал Меджидов обраний головою Дніпропетровської обласної федерації боксу

У Дніпрі 25 липня відбулися вибори президента Дніпропетровської обласної федерації боксу.

Про це повідомило видання Телеграф".

Переважна більшість учасників підтримала кандидатуру віце-президента Федерації боксу України, майстра спорту міжнародного класу Джамала Меджидова, інформує Апостроф .

На цій посаді він змінив багаторічного керівника обласної федерації Віктора Савченка.

У зборах боксерської спільноти області взяло участь понад сто спортсменів та тренерів.

Ініціювала збори Федерація боксу України. Захід провели на найвищому організаційному рівні.

"В даний час боксерська спільнота України, як і все суспільство, активно намагається позбутися впливу проросійських сил", - йдеться у прес-релізі.