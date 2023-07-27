Джамал Меджидов обраний головою Дніпропетровської обласної федерації боксу

У Дніпрі 25 липня відбулися вибори президента Дніпропетровської обласної федерації боксу.

Про це повідомило видання Телеграф".

Переважна більшість учасників підтримала кандидатуру віце-президента Федерації боксу України, майстра спорту міжнародного класу Джамала Меджидова, інформує Апостроф.

На цій посаді він змінив багаторічного керівника обласної федерації Віктора Савченка.

У зборах боксерської спільноти області взяло участь понад сто спортсменів та тренерів.

Ініціювала збори Федерація боксу України. Захід провели на найвищому організаційному рівні.

"В даний час боксерська спільнота України, як і все суспільство, активно намагається позбутися впливу проросійських сил", - йдеться у прес-релізі.


Іван Троянов, Апостроф





Интересные новости
Українка виборола дві медалі на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в ІталіїУкраїнка виборола дві медалі на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в Італії
"Дніпро-1" у кваліфікації Ліги чемпіонів може зіграти проти "Марселя" Маліновського"Дніпро-1" у кваліфікації Ліги чемпіонів може зіграти проти "Марселя" Маліновського
Дебютна гра Мессі за "Інтер Майамі" встановила рекорд на телебаченні СШАДебютна гра Мессі за "Інтер Майамі" встановила рекорд на телебаченні США
Міністерство спорту Саудівської Аравії виділило майже 20 млрд євро на трансфери зірок футболуМіністерство спорту Саудівської Аравії виділило майже 20 млрд євро на трансфери зірок футболу
Африканська збірна відмовилася від матчу проти РосіїАфриканська збірна відмовилася від матчу проти Росії
Блок рекламы


Похожие новости
Виставковий бій легенди боксу закінчився масовою бійкоюВиставковий бій легенди боксу закінчився масовою бійкою
У Франції застрелили чемпіона Європи з боксуУ Франції застрелили чемпіона Європи з боксу
Колишній чемпіон світу з боксу попався на зберіганні зброї та вживанні марихуаниКолишній чемпіон світу з боксу попався на зберіганні зброї та вживанні марихуани
"Поки немає боксу в Україні": WBC не санкціонуватиме бій російського боксера за звання абсолютного чемпіона світу"Поки немає боксу в Україні": WBC не санкціонуватиме бій російського боксера за звання абсолютного чемпіона світу
Жіноча збірна України з боксу стала найкращою на турнірі у ФінляндіїЖіноча збірна України з боксу стала найкращою на турнірі у Фінляндії
Відповідь проросійській IBA: США та інші країни створили нову федерацію аматорського боксуВідповідь проросійській IBA: США та інші країни створили нову федерацію аматорського боксу
На фронті загинув український чемпіон Європи з боксуНа фронті загинув український чемпіон Європи з боксу
Україна бойкотуватиме чемпіонати світу-2023 з боксу через допуск росіян та білорусівУкраїна бойкотуватиме чемпіонати світу-2023 з боксу через допуск росіян та білорусів
"За все платить "Газпром": Чехія приєдналася до бойкоту чемпіонатів світу-2023 з боксу"За все платить "Газпром": Чехія приєдналася до бойкоту чемпіонатів світу-2023 з боксу
Український ексчемпіон світу з боксу за день до бою отримав нового суперникаУкраїнський ексчемпіон світу з боксу за день до бою отримав нового суперника
Последние новости
Подгружаем последние новости