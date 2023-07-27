Новостей.COM ⇒
2023-07-27
Джамал Меджидов обраний головою Дніпропетровської обласної федерації боксу
У Дніпрі 25 липня відбулися вибори президента Дніпропетровської обласної федерації боксу.
Про це повідомило видання Телеграф".
Переважна більшість учасників підтримала кандидатуру віце-президента Федерації боксу України, майстра спорту міжнародного класу Джамала Меджидова, інформує
На цій посаді він змінив багаторічного керівника обласної федерації Віктора Савченка.
У зборах боксерської спільноти області взяло участь понад сто спортсменів та тренерів.
Ініціювала збори Федерація боксу України. Захід провели на найвищому організаційному рівні.
"В даний час боксерська спільнота України, як і все суспільство, активно намагається позбутися впливу проросійських сил", - йдеться у прес-релізі.
Іван Троянов, Апостроф