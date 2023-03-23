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2023-03-23
На фронті загинув український чемпіон Європи з боксу
Максим Галінічев пішов воювати добровольцем.
Галінічев пішов на фронт у травні 2022 року© Федерація боксу України
Перспективний український боксер Максим Галінічев загинув на війні із російськими окупантами 10 березня.
Про це
Торік у травні спортсмен відмовився від виступу на чемпіонаті Європи і пішов добровольцем до десантно-штурмових військ. Після двох поранень він повернувся на фронт і загинув на Луганщині, захищаючи Україну від вторгнення російських військ.
(фото – debaty.sumy.ua)
Максим Галінічев ставав переможцем молодіжного чемпіонату Європи 2017 року, срібним призером юнацької Олімпіади-2018 та срібним призером чемпіонату Європи U-22 у 2021-му році.
Данило Слесь, ZN.ua