На фронті загинув український чемпіон Європи з боксу

Перспективний український боксер Максим Галінічев загинув на війні із російськими окупантами 10 березня.

Про це повідомила Федерація боксу України.

Торік у травні спортсмен відмовився від виступу на чемпіонаті Європи і пішов добровольцем до десантно-штурмових військ. Після двох поранень він повернувся на фронт і загинув на Луганщині, захищаючи Україну від вторгнення російських військ.

(фото – debaty.sumy.ua)

Максим Галінічев ставав переможцем молодіжного чемпіонату Європи 2017 року, срібним призером юнацької Олімпіади-2018 та срібним призером чемпіонату Європи U-22 у 2021-му році.