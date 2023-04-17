Жіноча збірна України з боксу стала найкращою на турнірі у Фінляндії

Українки вдало виступили на змаганнях.

У Фінляндії завершився престижний 41-й міжнародний турнір із боксу GeeBee, інформує ZN.ua.

Жіноча збірна України з боксу стала найкращою на турнірі у Фінляндії
Українки тріумфували у Фінляндії
© ФБУ

Жіноча збірна України виборола вісім нагород та посіла перше загальнокомандне місце.

Золоті нагороди виграли Тетяна Коб (вагова категорія до 50 кг), Світлана Уманська (до 52 кг) та Марія Бова (до 63 кг), срібні: Юлія Дем'яненко (до 48кг), Анастасія Ковальчук (до 54кг), Маріанна Баса ), Анастасія Чорноколенко (до 75кг), а бронза у Ганни Охрей (до 60кг).

Зазначимо, що найкращою спортсменкою турніру було визнано українку Тетяну Коб.

У змаганні також взяли участь представники Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії, Естонії, Литви, Англії, Шотландії, Уельсу, Канади, Бахрейну, Німеччини, США та Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше IBA допустила росіян та білорусів на турніри під своєю егідою та дозволила використовувати прапори та гімни обох країн.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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