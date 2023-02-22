Україна бойкотуватиме чемпіонати світу-2023 з боксу через допуск росіян та білорусів

Українські боксери не поїдуть на турніри.

Україна бойкотуватиме чемпіонати світу-2023 з боксу через допуск росіян та білорусів
Українці не виступлять на ЧС
© aiba.com

Збірна України не поїде на чоловічий та жіночий чемпіонати світу-2023 під егідою Міжнародної боксерської асоціації (IBA).

Про це у коментарі "Суспільне Спорт" повідомив віцепрезидент Федерації боксу України Олег Ільченко:

"Наші спортсмени та представники Федерації боксу України не виступають там, де виступатимуть представники країн-агресорів – це Росія та Білорусь".

Також Ільченко зазначив, що збірна готова бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо туди поїдуть росіяни та білоруси.

Жіночий чемпіонат світу проходитиме в Індії з 15 по 31 березня, а чоловічий – в Узбекистані з 1 по 14 травня. IBA допустила росіян та білорусів на турніри під своєю егідою та дозволила використовувати прапори та гімни обох країн.

Про бойкот ЧС вже оголосили США, Чехія, Канада, Польща, Швеція, Велика Британія та Нідерланди.


Данило Слесь, ZN.ua





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