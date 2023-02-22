Україна бойкотуватиме чемпіонати світу-2023 з боксу через допуск росіян та білорусів

Збірна України не поїде на чоловічий та жіночий чемпіонати світу-2023 під егідою Міжнародної боксерської асоціації (IBA).

Про це у коментарі "Суспільне Спорт" повідомив віцепрезидент Федерації боксу України Олег Ільченко:

"Наші спортсмени та представники Федерації боксу України не виступають там, де виступатимуть представники країн-агресорів – це Росія та Білорусь".

Також Ільченко зазначив, що збірна готова бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо туди поїдуть росіяни та білоруси.

Жіночий чемпіонат світу проходитиме в Індії з 15 по 31 березня, а чоловічий – в Узбекистані з 1 по 14 травня. IBA допустила росіян та білорусів на турніри під своєю егідою та дозволила використовувати прапори та гімни обох країн.