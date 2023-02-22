Україна бойкотуватиме чемпіонати світу-2023 з боксу через допуск росіян та білорусів
Українські боксери не поїдуть на турніри.
Збірна України не поїде на чоловічий та жіночий чемпіонати світу-2023 під егідою Міжнародної боксерської асоціації (IBA).
Про це у
"Наші спортсмени та представники Федерації боксу України не виступають там, де виступатимуть представники країн-агресорів – це Росія та Білорусь".
Також Ільченко зазначив, що збірна готова бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо туди поїдуть росіяни та білоруси.
Жіночий чемпіонат світу проходитиме в Індії з 15 по 31 березня, а чоловічий – в Узбекистані з 1 по 14 травня. IBA допустила росіян та білорусів на турніри під своєю егідою та дозволила використовувати прапори та гімни обох країн.
Про бойкот ЧС вже оголосили США, Чехія, Канада, Польща, Швеція, Велика Британія та Нідерланди.