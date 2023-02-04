Чехія не бойкотуватиме Олімпіаду-2024 у разі допуску росіян

Олімпійський комітет Чехії не розглядає можливість бойкоту Олімпіади-2024 у Парижі у разі допуску росіян та білорусів.

"Для нас про бойкот не може бути й мови, оскільки ми не хочемо карати чеських спортсменів за російську агресію. Ми вибачилися перед спортсменами за бойкот Олімпійських ігор 1984 року в Лос-Анджелесі і, звичайно, не хочемо повторювати досвід комуністичної епохи.

Усі дискусії щодо участі чи відсутності російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді тільки розпочалися. Вирішальне значення матиме позиція міжнародних спортивних федерацій", - йдеться у повідомленні.