Чехія не бойкотуватиме Олімпіаду-2024 у разі допуску росіян

Окупанти можуть бути допущені на змагання.

Чехія не бойкотуватиме Олімпіаду-2024 у разі допуску росіян
Рішення про допуск росіян поки не ухвалено
© eurosport.yahoo.com

Олімпійський комітет Чехії не розглядає можливість бойкоту Олімпіади-2024 у Парижі у разі допуску росіян та білорусів.

"Для нас про бойкот не може бути й мови, оскільки ми не хочемо карати чеських спортсменів за російську агресію. Ми вибачилися перед спортсменами за бойкот Олімпійських ігор 1984 року в Лос-Анджелесі і, звичайно, не хочемо повторювати досвід комуністичної епохи.

Усі дискусії щодо участі чи відсутності російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді тільки розпочалися. Вирішальне значення матиме позиція міжнародних спортивних федерацій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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