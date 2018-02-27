Селезнев попал в сборную тура чемпионата Турции

Лидер атак турецкого "Акхисара" Евгений Селезнёв, отметившийся дублем в матче 23-го тура местной Суперлиги против "Коньяспора" (3:0), был включен в символическую сборную минувшего уик-энда по версии авторитетного издания Goal.com.

Интересно, что компанию 32-летнему украинцу в атаке составил известный французский форвард "Галатасарая" Бафетимби Гомис, который оформил хет-трик и помог "львам" добыть разгромную победу над "Бурсаспором" (5:0).

Напомним, этой зимой уроженец Макеевки сменил "Карабюкспор" на "Акхисар". С января он забил четыре мяча, а также записал на свой счёт две голевые передачи. Его нынешняя команда является крепким середняком чемпионата Турции - занимает 10 строчку в турнирной таблице.