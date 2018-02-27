Дортмундцы вновь теряют дома очки

Дортмундская "Боруссия" продолжает терять очки в неподходящий момент. После трех побед кряду "желто-черные" сыграли вничью дома с командой из середины турнирной таблицы - "Аугсбургом" - 1:1.

Хозяева вышли вперед благодаря голу Марко Ройса на 16-й минуте. Прострел Шюррле на Батшуайи заблокировал защитник, но очень неудачно - мяч прилетел в ноги Ройсу, который с близкого расстояния не ошибся - 1:0. Гости еще до перерыва могли отыграться, но удары Фрамбергера и Жонатана Шмидта со штрафного парировал Роман Бюрки.

второй тайм начался с опасных моменту у ворот хозяев. Особенно усердствовал Шмидт. У хозяев запомнился момент на 70-й минуте с участием того же Ройса и Шюррле, однако последний пробил рядом с штангой. А через три минуты гости отыгрались. После подчи углового Кевин Дансо точно пробил головой, и хотя Бюрки удар парировал, австриец был первым на добивании - 1:1. "Боруссия" пыталась вырвать победу. Махмуд Дахуд имел два момента, но его подвела точность.

"Боруссия" сохранила вторую строчку в турнирной таблице, но не воспользовалась шансом немного приблизится к "Баварии" и оторваться от конкурентов. "Аугсбург" остается на восьмом месте.

2017-18, Чемпионат Германии

Игровой день : 2018-02-26

"Боруссия Д" - "Аугсбург" 1:1 (1:0)



Голы: Ройс, 16 (1:0); Дансо, 73 (1:1)

