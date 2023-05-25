"Дніпро-1" втратив найважливіші очки у боротьбі за чемпіонство УПЛ

Дніпряни несподівано програли.

У середу, 24 травня, в рамках 28 туру української Прем'єр-ліги в Ужгороді "Дніпро-1" приймав полтавську "Ворсклу", інформує ZN.ua .

"Дніпро-1" йде на другому місці © УПЛ

Поєдинок в Ужгороді завершився сенсаційною поразкою претендента на чемпіонство із рахунком 1:2.

Усі голи у поєдинку були забиті у першому таймі – на гол Бланко полтавці відповіли точними ударами Скляра (з пенальті) та Кане.

У другому таймі вся гра очікувано пройшла на половині поля полтавців, а команда Кучера мала кілька добрих шансів, щоб відігратися, проте реалізувати їх не зуміла.

"Дніпро-1" – "Ворскла" – 1:2

Голи: Бланко, 4 – Скляр, 11 (з пенальті), Кане, 45.

"Дніпро-1": Рибак, Матаррита (Є. Пасіч, 46), Сваток (Хайнер, 58), Сарапій, Адамюк, Рубчинський (Когут, 73), Бабенко, Пеглоу (Танчик, 84), Піхальонок, Бланко (Гуцуляк, 46), Довбик.

"Ворскла": Ісенко, Бацула, Кравець, Чеснаков, Крупський, Челядін (Рамірес, 78), Скляр, Кане (Черниш, 88), Нестеренко (Кулаковський, 78), Пердута, Степанюк.

Попередження: Адамюк, Бланко, Бабенко, Сваток, Є. Пасіч, Танчик – Кане, Кулаковський.

Таким чином, відставання "Дніпро-1" від "Шахтаря" продовжує складати два очки, проте донеччани сьогодні ще мають свою гру туру проти луганської "Зорі".