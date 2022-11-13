"Шахтар" та "Динамо" синхронно втратили очки в УПЛ

Гранди українського футболу не змогли обіграти своїх суперників, інформує ZN.ua.

"Шахтар" був близьким до перемоги
© ФК Шахтер

У 13-му турі української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" та київське "Динамо" проводили свої матчі одночасно і не змогли обіграти суперників.

Донеччани у Львові зустрічалися з луганською "Зорею", а поєдинок завершився внічию з рахунком 2:2.

У першому таймі "гірників" на 13-й хвилині вивів уперед Бондаренко, але перед перервою Кирюханцев відновив рівновагу. Вже на старті другого тайму "Зоря" вийшла вперед завдяки голу Булеци, а Бондар знову зрівняв рахунок на 64-й хвилині.

Варто також зазначити, що арбітр Монзуль скасувала два голи донеччан через офсайд.

Наприкінці зустрічі "Шахтар" створив цілу низку гольових моментів, але голкіпер луганчан Мацапура у блискучому стилі виручав своїх партнерів.

"Шахтар" – "Зоря" – 2:2

Голи: Бондаренко, 13, Бондар, 64 – Кирюханцев, 45, Булеца, 46

"Шахтар": Трубін, Бондар, Кривцов (Тейлор, 84), Матвієнко, Михайліченко, Степаненко (Петряк, 84), Криськів (Назарина, 46), Бондаренко, Судаков, Мудрик, Траоре (Сікан, 46)

"Зоря": Мацапура, Данченко, Бутко, Батагов, Вантух (Снурніцин, 67), Бражко, Кирюханцев (Алібеков, 80), Чурко, Булеца (Антюх, 68), Мішньов (Михайленко, 81), Луньов

Попередження: Траоре, Мудрик – Антюх

Відеоогляд матчу

Очікується.

"Динамо" у Києві приймало "Колос", а команди не змогли порадувати вболівальників голами – 0:0.

У ході зустрічі команда Мірчі Луческу домінувала на полі. Ситуацію не змінило навіть вилучення Попова у другому таймі після другої жовтої картки.

Найреальнішим шансом принести киянам перемогу не скористався Лонвейк, який після пасу від партнера не влучив у ворота з кількох метрів.

Динамівці перервали серію із трьох поспіль перемог в УПЛ.

"Динамо" – "Колос" – 0:0

"Динамо": Бущан, Караваєв, Забарний, Попов, Вівчаренко (Дубінчак, 65), Сидорчук, Шепелєв (Сирота, 70), Циганков, Буяльський, Кабаєв (Лонвейк, 65), Бєсєдін (Гармаш, 46)

"Колос": Волинець, Чорноморець, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Оріховський (Богданов, 70), Мілько (Задоя, 81), Болбат, Мякушко, Ільїн, Безбородько (Попов, 70)

Попередження: Попов, Кабаєв, Сидорчук, Сирота – Оріхівський, Ільїн, Болбат, Богданов

Вилучення: Попов, 68 (друга жовта)

Відеоогляд матчу

Очікується.

"Шахтар" має в активі 27 очок і на п'ять пунктів відстає від "Дніпра-1", що лідирує, зігравши на один матч менше. "Зоря" йде третьою і відстає від донеччан на чотири пункти. "Динамо" з 20 очками замикає топ-5, а "Колос" перебуває на сьомому рядку (16 очок).


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Матч грандів аргентинського футболу було завершено достроково після десяти вилученьМатч грандів аргентинського футболу було завершено достроково після десяти вилучень
ЧС-2022 у Катарі: все, що потрібно знати про головну футбольну подію рокуЧС-2022 у Катарі: все, що потрібно знати про головну футбольну подію року
Один із найкращих футбольних клубів світу виставлено на продажОдин із найкращих футбольних клубів світу виставлено на продаж
Усик – Ф'юрі: букмекери назвали фаворита можливого бою за звання абсолютного чемпіона світуУсик – Ф'юрі: букмекери назвали фаворита можливого бою за звання абсолютного чемпіона світу
Футболіст "Шахтаря" потрапив до десятки найкращих дріблерів групового етапу Ліги чемпіонівФутболіст "Шахтаря" потрапив до десятки найкращих дріблерів групового етапу Ліги чемпіонів
Блок рекламы


Похожие новости
В матче АПЛ игрок "Арсенала" в течение 5 секунд заработал две желтые карточки и удаление. ФутболВ матче АПЛ игрок "Арсенала" в течение 5 секунд заработал две желтые карточки и удаление. Футбол
Промоутер Усика расставил точки над "I" в саге о бое украинца с ФьюриПромоутер Усика расставил точки над "I" в саге о бое украинца с Фьюри
"Динамо" сенсационно потеряло очки в матче с "Ингульцем" (обновлено)
Дуэт украинок Фединой и Савчук выиграл второе "серебро" в синхронном плавании на чемпионате Европы
"Шахтер", играя час в меньшинстве, потерял очки в матче с "Александрией"
Гол Милевского не принес очки "Динамо" в принципиальном противостоянии с БАТЭ. Футбол
Примера: "Атлетико" вновь теряет очки
Примера: "Леганес" отобрал очки у "Реала". Футбол
Номер не прошел: капитан "Реала" пропустит 2 матча Лиги Чемпионов из-за умышленного получения желтой карточки. Футбол
Серия А: "Наполи" теряет очки (ВИДЕО)  
Последние новости
Подгружаем последние новости