"Шахтар" та "Динамо" синхронно втратили очки в УПЛ

У 13-му турі української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" та київське "Динамо" проводили свої матчі одночасно і не змогли обіграти суперників.

Донеччани у Львові зустрічалися з луганською "Зорею", а поєдинок завершився внічию з рахунком 2:2.

У першому таймі "гірників" на 13-й хвилині вивів уперед Бондаренко, але перед перервою Кирюханцев відновив рівновагу. Вже на старті другого тайму "Зоря" вийшла вперед завдяки голу Булеци, а Бондар знову зрівняв рахунок на 64-й хвилині.

Варто також зазначити, що арбітр Монзуль скасувала два голи донеччан через офсайд.

Наприкінці зустрічі "Шахтар" створив цілу низку гольових моментів, але голкіпер луганчан Мацапура у блискучому стилі виручав своїх партнерів.

"Шахтар" – "Зоря" – 2:2

Голи: Бондаренко, 13, Бондар, 64 – Кирюханцев, 45, Булеца, 46

"Шахтар": Трубін, Бондар, Кривцов (Тейлор, 84), Матвієнко, Михайліченко, Степаненко (Петряк, 84), Криськів (Назарина, 46), Бондаренко, Судаков, Мудрик, Траоре (Сікан, 46)

"Зоря": Мацапура, Данченко, Бутко, Батагов, Вантух (Снурніцин, 67), Бражко, Кирюханцев (Алібеков, 80), Чурко, Булеца (Антюх, 68), Мішньов (Михайленко, 81), Луньов

Попередження: Траоре, Мудрик – Антюх

Відеоогляд матчу

Очікується.

"Динамо" у Києві приймало "Колос", а команди не змогли порадувати вболівальників голами – 0:0.

У ході зустрічі команда Мірчі Луческу домінувала на полі. Ситуацію не змінило навіть вилучення Попова у другому таймі після другої жовтої картки.

Найреальнішим шансом принести киянам перемогу не скористався Лонвейк, який після пасу від партнера не влучив у ворота з кількох метрів.

Динамівці перервали серію із трьох поспіль перемог в УПЛ.

"Динамо" – "Колос" – 0:0

"Динамо": Бущан, Караваєв, Забарний, Попов, Вівчаренко (Дубінчак, 65), Сидорчук, Шепелєв (Сирота, 70), Циганков, Буяльський, Кабаєв (Лонвейк, 65), Бєсєдін (Гармаш, 46)

"Колос": Волинець, Чорноморець, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Оріховський (Богданов, 70), Мілько (Задоя, 81), Болбат, Мякушко, Ільїн, Безбородько (Попов, 70)

Попередження: Попов, Кабаєв, Сидорчук, Сирота – Оріхівський, Ільїн, Болбат, Богданов

Вилучення: Попов, 68 (друга жовта)

Відеоогляд матчу

Очікується.

"Шахтар" має в активі 27 очок і на п'ять пунктів відстає від "Дніпра-1", що лідирує, зігравши на один матч менше. "Зоря" йде третьою і відстає від донеччан на чотири пункти. "Динамо" з 20 очками замикає топ-5, а "Колос" перебуває на сьомому рядку (16 очок).