Циганков допоміг "Жироні" відібрати очки у "Барселони"

Команда українця зберегла ворота на замку.

У матчі 28-го туру чемпіонату Іспанії "Барселона" приймала "Жирону" з українцем Віктором Циганковим у складі, інформує ZN.ua .

Циганков не забив, але провів гарний матч © Girona FC

Український футболіст вийшов на поле у стартовому складі і свій найкращий момент мав на другій хвилині, коли замикав верхову подачу, але пробив повз ворота.

У другому таймі Циганков чекав на передачу від партнера по команді на порожні ворота, але Кастельянос пробив сам і промахнувся. Українець був замінений на 71-й хвилині, а "Жирона" змогла завершити матч із лідером Ла Ліги внічию з рахунком 0:0.

"Жирона" після 28 турів посідає 11-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, набравши 35 очок.

Нагадаємо, Віктор Циганков перейшов до іспанського клубу з київського "Динамо" у січні за 5 мільйонів євро та 50% від майбутнього продажу. У поточному сезоні Ла Ліги українець провів уже 9 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 3 асисти.