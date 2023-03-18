Український футболіст Циганков оформив дубль за іспанську "Жирону"

Українець продовжує забивати у Прімері.

Український футболіст Циганков оформив дубль за іспанську
Циганков відіграв весь матч і врятував для своєї команди нічию
© Girona FC

Український півзахисник "Жирони" Віктор Циганков зробив дубль у матчі 26=го туру чемпіонату Іспанії проти "Райо Вальєкано".

Українець вийшов на поле у стартовому складі та допоміг своїй команді зіграти внічию (2:2). У першому таймі Циганков успішно зіграв на добиванні після удару Кастельяноса, а після перерви Віктор замкнув навіс Каррери.

Циганков став першим в історії українським футболістом, якому вдалося зробити дубль у матчі найвищого дивізіону чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, 25-річний Віктор Циганков перейшов до "Жирони" з київського "Динамо" за 5 мільйонів євро. Також український клуб отримає 50% від наступного продажу гравця.

Віктор підписав із "Жироною" контракт до літа 2027 року. На рахунку Циганкова сім матчів, у яких він уже забив три голи і віддав три асисти.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
В іспанському клубі відзначили яскраву гру футболіста збірної України ЦиганковаВ іспанському клубі відзначили яскраву гру футболіста збірної України Циганкова
Українська олімпійська чемпіонка з біатлону відмовилася завершувати кар'єру, щоб не йти на війнуУкраїнська олімпійська чемпіонка з біатлону відмовилася завершувати кар'єру, щоб не йти на війну
Україна проведе історичний товариський матч із Німеччиною у червні – ЗМІУкраїна проведе історичний товариський матч із Німеччиною у червні – ЗМІ
"Українське дербі у Франції": Маліновський "Марселя" зіграв внічию зі "Страсбуром" Соболя"Українське дербі у Франції": Маліновський "Марселя" зіграв внічию зі "Страсбуром" Соболя
"З нами Бог": Ломаченко опублікував у Instagram звернення митрополита УПЦ МП"З нами Бог": Ломаченко опублікував у Instagram звернення митрополита УПЦ МП
Блок рекламы


Похожие новости
Два основні футболісти "Шахтаря" не зіграють проти АнгліїДва основні футболісти "Шахтаря" не зіграють проти Англії
Колишній футболіст молодіжної збірної України виступатиме за МолдовуКолишній футболіст молодіжної збірної України виступатиме за Молдову
В іспанському клубі відзначили яскраву гру футболіста збірної України ЦиганковаВ іспанському клубі відзначили яскраву гру футболіста збірної України Циганкова
Український баскетболіст загинув у боях за КреміннуУкраїнський баскетболіст загинув у боях за Кремінну
"Тяжко ЗСУ, а не вам": відомий український тренер розкритикував поведінку "Шахтаря" у Кривому Розі"Тяжко ЗСУ, а не вам": відомий український тренер розкритикував поведінку "Шахтаря" у Кривому Розі
Український голкіпер відбив два поспіль пенальті наприкінці матчу УПЛУкраїнський голкіпер відбив два поспіль пенальті наприкінці матчу УПЛ
Український футболіст провів вдалий матч у чемпіонаті ПольщіУкраїнський футболіст провів вдалий матч у чемпіонаті Польщі
Зінченка вдруге поспіль визнано найкращим футболістом місяця в "Арсеналі"Зінченка вдруге поспіль визнано найкращим футболістом місяця в "Арсеналі"
Футболіст "Шахтаря" забив гол у п'ятому матчі поспіль за клуб АПЛФутболіст "Шахтаря" забив гол у п'ятому матчі поспіль за клуб АПЛ
Ротань викликав 26 футболістів до збірної України для підготовки до матчу з АнглієюРотань викликав 26 футболістів до збірної України для підготовки до матчу з Англією
Последние новости
Подгружаем последние новости