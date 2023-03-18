Український футболіст Циганков оформив дубль за іспанську "Жирону"

Український півзахисник "Жирони" Віктор Циганков зробив дубль у матчі 26=го туру чемпіонату Іспанії проти "Райо Вальєкано".

Українець вийшов на поле у стартовому складі та допоміг своїй команді зіграти внічию (2:2). У першому таймі Циганков успішно зіграв на добиванні після удару Кастельяноса, а після перерви Віктор замкнув навіс Каррери.

Циганков став першим в історії українським футболістом, якому вдалося зробити дубль у матчі найвищого дивізіону чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, 25-річний Віктор Циганков перейшов до "Жирони" з київського "Динамо" за 5 мільйонів євро. Також український клуб отримає 50% від наступного продажу гравця.

Віктор підписав із "Жироною" контракт до літа 2027 року. На рахунку Циганкова сім матчів, у яких він уже забив три голи і віддав три асисти.