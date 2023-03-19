Зінченко допоміг "Арсеналу" розгромити суперника та зміцнити лідерство в АПЛ

Лондонський "Арсенал" з українцем Олександром Зінченком у складі здобув чергову перемогу в англійській Прем'єр-лізі.

У рамках 28-го туру "каноніри" приймали "Крістал Пелес" та здобув перемогу з рахунком 4:1.

Зінченко провів на полі 65 хвилин, після чого його замінили на Кірана Тірні. Українець виграв 4 з 5 єдиноборств та зробив 47 із 49 точних передач. Портал SofaScore оцінив гру захисника на 7,0, що є середнім показником у команді.

Відеоогляд матчу

"Арсенал" після 28 турів набрав 69 балів і продовжує лідирувати у турнірній таблиці АПЛ. "Манчестер Сіті" відстає на вісім очок, але має гру у запасі.